Apr 26, 2025 4:32 PMClock
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الدفاع الروسية: نقوم حالياً بدفع الوحدات الأوكرانية المتبقية في كورسك إلى ما وراء الحدود

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