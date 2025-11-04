6:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o