Jul 7, 2025 9:52 AMClock
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الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت صباح اليوم مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود

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