آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
8:32 AM
أبرز الأحداث
الدفاع الروسية: بدء المناورات المشتركة مع بيلاروسيا
إخترنا لك
الحدث: إنذارات إسرائيلية بالإخلاء وصلت لسكان شارع الجلاء
2025-09-12 15:11:47
أبرز الأحداث
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب
2025-09-12 15:11:39
أبرز الأحداث
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
2025-09-12 15:10:54
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الحدث: إنذارات إسرائيلية بالإخلاء وصلت لسكان شارع الجلاء
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
الخارجية الفنلندية: استدعاء سفير موسكو في هلسنكي بشأن انتهاك مسيرات روسية المجال الجوي لبولندا
الخارجية الاميركية: روبيو سيلتقي رئيس وزراء قطر اليوم بعد الضربة الإسرائيلية
اليابان تشدد عقوباتها على روسيا
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة
الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي
جونسون عند جابر مودِّعة
الإمارات: خطاب نتنياهو العدائي يكرس لوضع غير مقبول لا يمكن السكوت عنه
أكسيوس عن مصادر مطلعة: ترامب أبلغ مقربين منه بأنه أساء تقدير رغبة بوتين في السلام
دوليات
الخارجية الاميركية: روبيو سيلتقي رئيس وزراء قطر اليوم بعد الضربة ا...
صحة
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المستهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
يوم صحي مجاني في جزين بالتعاون بين مستشفيي جزين وأوتيل ديو
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
3:11 PM
الحدث: إنذارات إسرائيلية بالإخلاء وصلت لسكان شارع الجلاء
3:11 PM
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب
3:10 PM
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
3:08 PM
الخارجية الفنلندية: استدعاء سفير موسكو في هلسنكي بشأن انتهاك مسيرات روسية المجال الجوي لبولندا
3:05 PM
الخارجية الاميركية: روبيو سيلتقي رئيس وزراء قطر اليوم بعد الضربة الإسرائيلية
3:04 PM
اليابان تشدد عقوباتها على روسيا
2:59 PM
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
2:57 PM
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة
2:54 PM
الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي
2:53 PM
جونسون عند جابر مودِّعة
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
1:46 PM
عون يتسلّم دعوة لقداس إعلان قداسة المطران ...
أخبار محلية
1:40 PM
بو صعب يستقبل جونسون في زيارة وداعيّة
أخبار محلية
1:32 PM
سلام: منحة للعسكريين شهريًا وروكز: الواقع ...
عدل وأمن
1:01 PM
وزير الدفاع لوفد نقابة أصحاب المدارس الخاص...
أخبار محلية
12:22 PM
دريان يبحث والحبتور في تعزيز العلاقات والأ...
أخبار محلية
11:38 AM
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: الفصائل تب...
عدل وأمن
10:54 AM
تصعيد إسرائيلي يستهدف عيتا الجبل ويارين وا...
خاص
11:36 AM
قرار حصرالسلاح ساري المفعول: لماذا غضب الث...
خاص
11:32 AM
اطلاق تسوركوف: العراق يحاول إبعادالتصعيد ع...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o