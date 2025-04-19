Apr 19, 2025 1:57 PMClock
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الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 1200 عسكري أوكراني خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قواتنا أمس

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