Jun 28, 2025 12:14 PMClock
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الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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