Jul 8, 2025 12:54 PMClock
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الدفاع الروسية: استهدفنا بنية تحتية لمنشآت طاقة تؤمن عمل قطاع التصنيع العسكري الأوكراني

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