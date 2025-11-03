12:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدفاع الروسية: استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطار عسكري بأسلحة عالية الدقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o