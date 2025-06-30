Jun 30, 2025 12:42 PMClock
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الدفاع الروسية: إسقاط 144 مسيرة أوكرانية في يوم واحد واستهداف مصفاة نفطية كانت تزود البحرية الأوكرانية بالوقود

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