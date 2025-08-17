Aug 17, 2025 3:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o