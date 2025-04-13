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Apr 13, 2025 11:53 AM
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نائب الرئيس الأميركي: ترامب أجرى إصلاحات طال انتظارها لكبح جماح البيروقراطية الفيدرالية
12:02 PM
الصليب الأحمر: العمليات الإنسانية في غزة "على وشك الانهيار التام"
11:59 AM
سكاي نيوز عربية: 7 قتلى من جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء في "بيت لاهيا" شمالي قطاع غزة
11:55 AM
الحدث: حماس لم تتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني برفض تسليمها 4 مطلوبين
11:50 AM
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