Jul 17, 2025 12:57 PMClock
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الدفاع التركية: إذا طُلِب منّا دعم القدرة الدفاعية لسوريا ومساندتها "بحربها على الإرهاب" فسنقدّم كل ما نستطيع

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