Jul 14, 2025 12:43 PMClock
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الدفاع الألمانية: مؤشرات إيجابية للغاية من واشنطن بشأن تسليم أنظمة باتريوت لأوكرانيا

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