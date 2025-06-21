Jun 21, 2025 1:27 PMClock
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الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم إسرائيلي على أحد المراكز العسكرية في مدينة شيراز

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