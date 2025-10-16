Oct 16, 2025 11:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدعم السريع يشن منذ الصباح هجوما مدفعيا مكثفا على الفاشر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o