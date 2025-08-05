المركزية - عقد تجمع "الدستور أولا" اجتماعا لمكتبه السياسي بكامل أعضائه وقرر التالي:

أولا – يطالب تجمع "الدستور أولا" السلطة مجتمعة بكل تراتبيتها الدستورية تحويل بند "بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية" إلى قرار سياسي واضح وفقا لجدول زمني محدد.

ثانيا –"لبنان منزوع السلاح غير الشرعي" - هو قرار لبناني صاف، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني والدستور. وهذا ما اتفق عليه اللبنانيون بعد حرب داخلية دامت 15 عاما، وانتهت في العام 1989. أما آن الأوان لتطبيق ما اتفق عليه اللبنانيون منذ أكثر من ربع قرن؟

ينظر اللبنانيون بعين القلق لسلطتهم متخوفين من تراخيها أمام قدرة "حزب الله" التعطيلية، وعليه، نطالب كسائر اللبنانيين بالتنفيذ الحرفي للدستور.