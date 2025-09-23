1:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدبابات الإسرائيلية دخلت مدينة غزة من محوري مخيم الشاطئ وحي الصبرة بغطاء ناري ومدفعي كثيف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o