نشرت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها الرسمي على منصة "آكس"، مقطع فيديو يعرف عن دور المجلس البلدي، موضحة ببأن "المجلس البلدي بيهتمّ بحياتنا اليوميّة وبيدير الشأن المحلّي. تعرّفوا على دوره وشاركوا بالإقتراع

لأن من الآخر؟ #البلد_ببلش_بالبلدية."

https://x.com/i/status/1920181457235951724