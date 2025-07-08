أفادت مصادر وزارة الداخلية بأن الوزارة طلبت تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب بواسطة التوك توك، على اعتبار انه لا يمكن اعتباره "وسيلة نقل عمومية"، وذلك بالنظر الى كونه يتم تسجيله كدراجة 3 عجلات ولا يمكن وضع لوحة عمومية عليه.

وفي وقت سابق قطع اصحاب التوك توك والدراجات المخالفة ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وذلك على خلفية اقامة قوى الأمن الداخلي حواجز أمنية في طرابلس أدّت إلى حجز عدد من الدراجات النارية و"التوك توك".

واحتجاجا على قرار وزير الداخلية باقامة حواجز أمنية في جميع أنحاء لبنان لمصادرة الدراجات النارية "التكتوك" المسجلة وغير المسجلة، نظم أصحاب التكتوك اعتصاما في ساحة إيليا في صيدا وقاموا بقطع الطريق احتجاجا داعين الوزارة للتراجع عن هذا القرار خاصة وأن هناك عائلات تعتاش من ورائها.

وقد جرى الاعتصام وسط إجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي .