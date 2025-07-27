Jul 27, 2025 3:40 PMClock
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الداخلية العراقية تعلن توقيف 14 شخصا تورطوا في أعمال عنف داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة

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