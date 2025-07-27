Jul 27, 2025 2:55 PMClock
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الداخلية العراقية: إصابة عدد من الضباط والمنتسبين في إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى حكوميا ببغداد

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