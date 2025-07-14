Jul 14, 2025 6:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الداخلية السورية: وحداتنا ستبدأ في التدخل المباشر بالسويداء لفض النزاع ووقف الاشتباكات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o