Jul 30, 2025 11:36 AMClock
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الداخلية السورية: هناك جهات تروج لوجود حصار على السويداء لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون

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