Jul 22, 2025 9:13 PMClock
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الداخلية السورية: لا أحد فوق القانون وكل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون

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