Jul 18, 2025 12:03 PMClock
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الداخلية السورية تؤكد أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء

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