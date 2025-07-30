Jul 30, 2025 11:28 AMClock
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الداخلية السورية: الحكومة فتحت ممرات لتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء من السويداء بعيدا عن مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون

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