Apr 20, 2025 10:13 PMClock
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الداخلية السورية: الأمن العام يصادر أسلحة في ريف حمص الغربي أخفتها مجموعات خارجة عن القانون

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