Jul 14, 2025 6:18 AMClock
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الداخلية السورية: الأحداث المؤسفة في السويداء أدت إلى سقوط أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح

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