Aug 4, 2025 1:22 PMClock
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الداخلية الألمانية: هناك خطط محددة قيد الدراسة حاليًّا مع الشركاء بشأن علاج أطفال من قطاع غزة في ألمانيا

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