Apr 29, 2025 4:17 PMClock
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الداخلية الأردنية: السماح لأساتذة الجامعات والطلاب السوريين بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة

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