المركزية - أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المراكز التالية:

رئيس مجلس إدارة/مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

عضو مجلس إدارة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"

ودعت "الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة

وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb

المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات: 05/08/2025

يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة.

وأشارت الى انه "سوف يتم التواصل فقط مع المرشحين الذين اجتازوا مرحلة التقييم الرسمي لإجراء المقابلة الشفهية"