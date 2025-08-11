المركزية - رأى النائب أحمد الخير في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل قرارًا تاريخيًا يحظى بدعم مجموعة كبيرة من اللبنانيين، ويُعيد البلاد إلى مسار الدولة الحقيقية وتطبيق اتفاق الطائف، بما يشمل العودة إلى الشرعية العربية والدولية، ويفتح الباب أمام الإصلاح، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا".

وانتقد الخير في حديثه "موقف حزب الله الذي يرفض التزام قرارات الدولة"، مشيرًا إلى أن "الحزب اتخذ منذ البداية قرارات مصيرية خارج المؤسسات الرسمية، وتورط في حروب داخلية وتدخلات خارجية أضرت بمصالح لبنان العليا".

ودعا "حزب الله" إلى " تحكيم ضميره ومراجعة موقفه والتوقف عن رهن لبنان بالقرار الإيراني"، معتبرًا أن "على الحزب أن يلتزم القرار الوطني الجامع"، مشددًا على أن "وحدة اللبنانيين والتفافهم حول الحكومة ورئيس الجمهورية قادرة على تحقيق إنجازات كبرى، بدعم من الحاضنة العربية والدولية".

واعتبر أن "التزام القرارات الدولية، وخصوصًا ما ينص على نزع السلاح غير الشرعي، هو مسؤولية وطنية جامعة"، مؤكدًا أن "الثنائي الشيعي خرق اتفاقات وقف إطلاق النار مرارًا، في سلوك يعمّق الأزمة ويزيد من عزلة لبنان إقليميًا ودوليًا".