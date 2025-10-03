المركزية - أكد النائب أحمد الخير "أن هناك تكاملا واضحا بين المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتحديدا بين الرئاسة الأولى والثالثة، في ما يتعلق بقرار تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

واعتبر في مداخلة عبر قناة "العربية – الحدث"، مساء أمس، "أن زيارة النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش "محاولة من "حزب الله" لإظهار انقسام داخل السلطة اللبنانية، وهو أمر يناقض الواقع ويجافي الحقيقة، لأن هناك إصراراً من كل الرئاسات على الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة في جلستي 5 و 7 آب".

وإذ شدد على "أن "حزب الله" يحاول الالتفاف على قرار حصر السلاح بمعارك دونكيشوتية لا تقدم ولا تؤخر، على شاكلة ما فعل بإضاءة صخرة الروشة"، أشار أحمد الخير إلى أن "مواقف الحزب تتناقض مع توجهات الدولة، وينكث بوعوده التي يلتزم بها، إذ يقول إنه مع دستور الطائف لكنه يرفض المس بسلاحه الذي يشكل انتهاكاً للدستور، ويقول أنه ممتن للشركاء في الوطن على احتضان النازحين خلال الحرب الأخيرة لكنه يقوم بممارسات تستفزهم وتضرب الشراكة الوطنية".

وأكد "أن مهمة رئيس الحكومة الأساسية هي الاستمرار في العمل على تطبيق القرارات المتعلقة بحصرية السلاح، إضافة إلى تنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة على المستوى المالي والإداري والقضائي، مشدداً على أن هذه الإصلاحات هي "المدخل الأساسي نحو الدولة الحقيقية القوية في لبنان".