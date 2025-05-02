المركزية - أوضح عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري أبلغه، خلال لقائه به صباح اليوم، أن موقف المملكة واضح وحاسم بعدم التدخل في الانتخابات البلدية، لا من قريب ولا من بعيد، ولا سيما في العاصمة بيروت، في ظل المحاولات المستمرة لزج اسم السعودية في هذا الاستحقاق، لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية على حسابها".

وشدد في حديث إلى "قناة الجديد"، عبر "زووم"، ظهر اليوم، على "أن السفير بخاري أكد له أن كل ما يشاع عن دعم المملكة العربية السعودية للوائح محددة أو معارضتها لأخرى هو غير صحيح، ويُعد افتراءً على موقفها الداعم لعملية الإصلاح والإنقاذ في لبنان، وأن جل ما يهمها، أن تحمل الانتخابات شخصيات كفوءة لم تنخرط في منظومة الفساد السياسي والمالي، وتمتلك الرؤية للتماهي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومشروع الإنقاذ والإصلاح الذي تتبناه حكومة الرئيس نواف سلام".

في الموازاة، تطرق أحمد الخير إلى الانتخابات البلدية في المنية، وأوضح "أنه كنائب يمثل المنية، يحمل نهجاً جديداً في التعاطي مع الملف البلدي، كعمل إنمائي لا سياسي"، مشيراً إلى أن "أهالي المنية أمام خيارين في هذه الانتخابات، الأول خيار جديد نمثله لإبراز صورة مغايرة للعمل البلدي عما كان سائداً، وخيار يكرر التحالفات السابقة التي كانت تحصل على شاكلة التحالف الذي يضم كمال الخير ، (النائب السابق) عثمان علم الدين، (النائب السابق) كاظم الخير وبعض الشيوعيين وأحزاب اخرى ".

وكشف أنه بدعمه للمرشح لرئاسة بلدية المنية توفيق زريقة "شدد على أن يكون رئيس البلدية لست سنوات هو نفسه رئيس الاتحاد لست سنوات، وأن يشكل كامل فريقه من دون محاصصة وزبائنية".

وختم بالقول: "في نهاية المطاف، نحن أمام عملية ديمقراطية، وأنا حريص، كنائب عن المنية، على التعاون مع الجميع، وعندما ينتهي هذا الاستحقاق ستكون يدنا ممدودة لكل من يصل إلى هذه البلدية لما فيه مصلحة المنية وأهلها".