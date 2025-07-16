Jul 16, 2025 11:31 AMClock
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الخير: أين الاصلاح الذي وعدتنا به الحكومة وخطة الطوارىء ومسار التعافي الاقتصادي؟ الناس تريد حياة طبيعية فيها عدل واعتدال وعدالة وأين أصبح تشغيل مطار رنيه معوض؟

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