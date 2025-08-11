صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايلي الخوري ما يلي:

على إثر الاتصالات العديدة التي وردتني من أبناء مدينة طرابلس بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المدينة والجوار، ولا سيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة، تم التواصل مباشرة مع معالي وزير الطاقة والمياه "جو صدي" للاستفسار عن أسباب هذا الانقطاع.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – مؤسسة كهرباء لبنان – بتاريخ 10 آب 2025، تبيّن أنّ عطلاً طرأ عند منتصف ليل اليوم على أحد محوّلات محطة التحويل الرئيسية في الذوق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما أدى إلى توقف معمل دير عمار عن الإنتاج وتعطّل عملية ربطه بالشبكة الكهربائية. وقد باشرت الفرق الفنية المختصة في مؤسسة كهرباء لبنان أعمال الصيانة والتبريد لإعادة ربط المجموعات الإنتاجية في المعامل الأخرى، تمهيدًا لإعادة التيار بشكل كامل.

وبعد المتابعة الحثيثة مع مكتب معالي الوزير، يُهمّنا التأكيد أنّ التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجيًا إلى أحياء مدينة طرابلس ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وأن الجهود مستمرة لإصلاح الخلل وضمان استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق.

كما أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الطاقة والمياه ومدير مكتب الوزير وفرق الصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان على سرعة الاستجابة والعمل الدؤوب لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.