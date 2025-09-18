المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ظهر اليوم، وفد اللجنة التحضيرية لاحياء مراسم الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صغي الدين ضم: الشيخ ناجي حماده، الشيخ ماهر مزهر, الشيخ علي توبة والشيخ حسين غبريس، اطلعه على التحضيرات لاحياء مراسم الذكرى وفعالياتها ووجه الدعوة له للمشاركة في المؤتمر الذي سيقام بالمناسبة .

وادلى الشيخ مزهر بتصريح اثر اللقاء فقال: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حفظه الله بإسم اللجنة التحضيرية لإحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المقدّس السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، حيث سلمناه دعوة للقاء علمائي جامع ووطني سيقام في الثاني من شهر تشرين الأول وسيحدد المكان لاحقًا إن شاء الله، هذا اللقاء هو لقاء جامع تحت عنوان أن سماحة السيد المقدس هو لكل لبنان لا بل لكل المستضعفين في العالم، هذا اللقاء الذي سيعقد ويجمع من العلماء السنة والشيعة والدروز وإخواننا المسيحيين والعلويين لنؤكد من خلاله أن صاحب الذكرى كان دائماً يتحدث بإسم لبنان على صعيد لبنان وخارج لبنان، مؤكدين من خلال هذا اللقاء أن المقاومة باقية وأن سلاحها إن شاء الله باقٍ، وأن الاختلاف في لبنان لا يفسد للودّ قضية إنما هذا الاختلاف الذي ينبع من الوحدة الإسلامية انطلاقاً للوحدة الوطنية إن شاء الله سيكون محرراً للقدس ولكل الأماكن التي احتلها العدو الأمريكي والإسرائيلي وغيرهم".

وصرح الشيخ حمادة فقال: "تشرّفنا اليوم بلقاء صاحب السماحة العلامة الشيخ الخطيب نائب الرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودعوناه للمشاركة في المؤتمر الخاص الذي سيعقد إن شاء الله إحياءً لذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين، حيث سيشارك في هذا المؤتمر وهذا الملتقى مختلف رؤساء الطوائف الروحية الدينية في لبنان تجلٍ لأفكار ورؤى سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين، هاتان الشخصيتان اللتان عملتا للبنان كل لبنان ولقيم الوطن ولقيم الإنسانية وقيم العزة والكرامة، هذا الملتقى سييجمع كل اللبنانيين و كل الطوائف بإتجاه الوحدة الوطنية المتجلية من خلال رؤى السيدين الشهيدين رضوان الله عليهما".