المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية سفير لبنان لدى الفاتيكان فادي عساف، وتمنى الخطيب للسفير عساف التوفيق في مهامه الجديدة وتعزيز علاقات التعاون بين لبنان والفاتيكان.

واستقبل الخطيب رئيس جمعية الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وادلى الشيخ عبد الرزاق بتصريح اثر اللقاء، قال فيه: تشرفنا اليوم بزيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيخ الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وتباحثنا مع سماحته في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية للمنطقة إلى ملفات إسلامية وخاصة ما يجري في غزة ولبنان، ونريد أن نؤكد ونشيد بمواقف سماحة الشيخ علي الخطيب الحريص على وحدة لبنان والحريص على أمنه واستقراره و على العيش المشترك، ولمسنا من سماحته الحرص الكبير على أمن لبنان واستقراره وعلى جيشه ومقاومته، نحن نشيد بمواقف سماحته والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الحريص دائماً على الحوار و على التلاقي بين كافة الشعب اللبناني لتكريس معادلة الحوار والوحدة الوطنية والإسلامية، ويهمنا في هذا اللقاء أن نؤكد أنه ينبغي على كل القوى السياسية والدينية أن تعي خطورة المؤامرة على لبنان، المطلوب اليوم وحدة وطنية وإسلامية تواجه التحديات وتكون على مستوى كبير من التحديات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية، المفروض أن نكون في جبهة واحدة وهي جبهة الدفاع عن لبنان، ونحن هنا نؤكد على دور الجيش والمقاومة في حفظ لبنان وتحرير أرضه، لا يجب ولا يجوز شرعاً ولا يجوز وطنياً أن يمس سلاح المقاومة، ونحن اليوم في حرب مع العدو الصهيوني، و هذا سلاح وطني بامتياز وهذا سلاح شرعي بامتياز والواجب علينا اليوم أن نكون خلف جيشنا وخلف مقاومتنا، ونعتبر ونؤكد أن لبنان بجيشه ومقاومته ووحدته هي الضمانة للحفاظ على لبنان وعيشه المشترك ومستقبل أبنائه،.

واردف: "نأسف لمقررات القمة العربية بالأمس، كنا نتمنى من هذه القمة العربية والإسلامية أن تكون على مستوى التحديات، فنقول للقادة: لا سفارات أغلقتم ولا علاقات قطعتم ولا معابر مع غزة فتحتم، ماذا فعلتم بهذه القمة؟، لذلك نحن نراها دون المستوى لأن العرب اليوم في خطر والقول القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فعليكم أن تستيقظوا وعلينا جميعاً أن نستعد لمواجهة هذا العدو الغاصب، لذلك نأسف لبيانات القمة العربية لأنها كانت دون طموحات الشعوب العربية والإسلامية".

واستقبل الخطيب مدير عام جمعية الإمداد النائب السابق محمد البرجاوي، وجرى التباحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.