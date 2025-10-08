المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس طريق المطار، الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي وعلي غريب وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني.

وادلى حجازي بتصريح اثر اللقاء فقال: "تشرفنا بلقاء سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وسمعنا من سماحته صوت العقل والحكمة وحرصه الكبير على السلم الأهلي في هذا البلد على عدم الإنجرار إلى أي اشتباك داخلي لا يصبّ إلا في مصلحة العدو".

اضاف: "أكدنا لسماحته أن كل القوى الوطنية ثابتة في موقفها إلى جانب المقاومة وتدرك المخاطر التي تستهدف وطننا وتدرك المشروع الخطير الذي يستهدف أمتنا، وأكدنا لسماحته أن الحوار هو المسار الوحيد الذي يجب أن نسلكه في لبنان لتجاوز كل الأزمات التي تعصف في وطننا، وأن لغة العقل و لغة الحكمة و لغة المقاربات الهادئة للملفات الداخلية هي الأنسب لتجنب حصول أي اشتباك داخلي نحن بالغنى عنه، لا سيما أنه مطلب أمريكي ومطلب إسرائيلي"، مؤكدا أن" لبنان قوي، قادر، متماسك بشعبه ويستطيع أن يواجه كل مشاريع الفتنة وكل الأطماع الإسرائيلية، مع تأكيد أهمية الشروع بحوار وطني يضع خارطة الطريق تبدأ بتأمين انسحاب إسرائيلي عاجل ومن ثم إعادة الأسرى والانطلاق بورشة إعادة الأعمار وإستراتيجية أمن وطني".

وختم مشيرا الى ان "المرحلة حساسة والمرحلة عصيبة تتطلب مقاربات تنسجم مع طبيعتها لتجنب الوقوع في الأفخاخ المرسومة لوطننا".

واستتقبل الخطيب سفير لبنان في العراق علي حبحاب وجرى التباحث في الأوضاع العامة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والعراق.