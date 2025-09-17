رأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "ان مخاوفنا ازدادت بعد مؤتمر الدوحة ،لأن المؤتمر لم يخرج بالقرارات العملية الرادعة للكيان الصهيوني. وهو ما يفتح الباب امام المزيد من التصعيد والتمادي الاسرائيلي".

ولاحظ العلامة الخطيب امام زواره اليوم "اننا الان مكشوفون امام الاعداء. لقد تجرأوا على ايران، والآن يهددون تركيا ومصر، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، فنحن ذاهبون الى الكارثة".

وقال "ان مشكلتنا الوطنية في لبنان هي في غياب الوحدة الداخلية، اللبنانيون ليسوا مقتنعين انهم شعب واحد، والخروج من هذه المشكلة يكون بالمواطنة ومغادرة المنطق الطائفي. وطالما هذه المشكلة قائمة فلن تستقيم امور البلد ".

وكان العلامة الخطيب استقبل اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وادلى السفير المصري بتصريح قال فيه: "حظيت اليوم بشرف لقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وتحدثنا في أمور كثيرة تناولنا موضوعات تشغل بالنا سواء في لبنان أو في مصر أو في المنطقة والوطن العربي، طبعا كل الأحداث الأخيرة تم تناولها سواء كان داخل لبنان أو في المحيط الإقليمي، وتوافقنا على كثير من الأمور وسماحته أكد على ان الحوار والنقاش والهدوء يمكن استثماره بشكل يؤدي في النهاية ويؤدي إلى تطبيق ما يصبو إليه الجميع، وتوافقنا على عناوين رئيسية تحديداً ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، وتوافقنا أيضاً على أنه هناك إجراءات كثيرة لا بدّ للدولة اللبنانية أن تتخذها، وأعرب عن دعمه لها بشكل كامل، وأكدت له موقف مصر في هذا الإطار، وهو مع ما تتخذه الدولة اللبنانية من خطوات تهدف إلى استقرار الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، هذا الأمر لن يتأتى إلا بتضافر كل الجهود والتوافق ما بين الجميع، لأنه في النهاية المصلحة الوطنية للدولة هو ما نصبو إليه وهو ما نسعى إليه، إن شاء الله الفترة القادمة تشهدها إيجابيات كثيرة ومؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف: "تناولنا بشكل مفصل التهديدات القادمة من الجيران والتي ظهر فيها الاعتداء الإسرائيلي على قطر وأيضا ما حدث بداية من أمس من توغل في غزة وتوافقنا على أن الطريق والسبيل السليم هو ما يتوافق عليه أيضا زعماء الدول العربية، من أنه لا بد من موقف واحد يتم من خلاله مواجهة كل هذه التهديدات، في الحقيقة كان نقاشاُ مطولاً ومفصلاً وكان طيباً للغاية، ونتمنى أن تستمر في المستقبل لأن الحوار شيء أساسي والاستماع إلى وجهات النظر أمر يمكن الاستفادة منه بشكل إيجابي".

ورداً على سؤال حول التهديدات إلاسرائيلية لمصر، أجاب السفير بالقول: "بعيداً من ما يأتي فيه وسائل الإعلام ، ان المنطقة في وضع مرتبك للغاية، وضع أكد عليه فخامة الرئيس السيسي في حديثه أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بأن الاستمرار في هذه السياسات الإسرائيلية سيؤدي إلى تعقيد الموقف وإلى مساوئ كبيرة، فيجب العمل على تفاديها وهذه كانت رسالة ليس فقط لدولنا العربية الإسلامية إنما كانت رسالة أيضا موجهة إلى الجانب الإسرائيلي بأن عليك أن تراعي هذا الأمر وإذا ما كنت تسعى إلى السلام ففي الحقيقة السلام يتطلب خطوات عليك أن تتخذها في أسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال آخر حول إمكانية وقف الحرب على غزة؟ قال السفير: "نحن مؤمنون بأنه لا سبيل لإيقاف الحرب على غزة سوى بالحوار والطرق السلمية، لانه في حقيقة الحروب دائماً ما تأتي بنتائج سلبية وكارثية على الجميع ولا احد يخرج منتصراً بالمعنى المفهوم حتى المنتصر اذا ما تصور انه منتصر في الحقيقة أيضا يصيبه قدر من الخسائر، فبالتالي مصر مؤمنة بانه العمل من خلال الوسائل الديبلوماسية والحوار هو السبيل الامثل والواضح ، ونتفق في هذا مع إخواننا في قطر وأيضاً مع الولايات المتحدة وهذا ما نسعى اليه الآن على الرغم من بدء العملية العسكرية في مدينة غزة، إنما أيضاً متمسكين بأنه لا بدّ من ايقاف الحرب في غزة ولا بدّ من بذل كل الجهود من قبلنا والشركاء في هذا الاتجاه، أيضاً لا بدّ من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متوازٍ، هذه الأمور مصر مؤمنة بها ونعمل على تحقيقها ونرجو أن يكون في الفترة القادمة شيئاً إيجابياً".

واستقبل الخطيب رئيس هيئة ابناء العرقوب الدكتور محمد حمدان على رأس وفد ضم: محمد الزغبي، محمد عواد ومرهج نجم، اطلعه على أوضاع منطقة العرقوب و تحرك الهيئة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمناطق المحتلة من رجس الاحتلال، وجرى التباحث في الأوضاع العامة.

وادلى حمدان بتصريح اثر اللقاء قال فيه:" تشرفنا بمقابلة سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب كوفد من هيئة أبناء العرقوب ونقلنا له تحيات أخواننا في الهيئة وأهلنا في منطقة العرقوب ، وأكدنا تأييدنا لكل المبادرات التي يقوم بها وتقوم بها المرجعيات الروحية من أجل جمع الشمل وتعزيز أواصر وروابط الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات التفتيت الوطنية والتقسيم التي اعتمدها العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الاستعماري من أجل تشتيت الجهود وتمزيق المجتمع اللبناني لتسهيل السيطرة عليه، وبالتالي على المنطقة العربية بالكامل كما يحصل في سوريا وفي مناطق أخرى".

وأضاف:" عرضنا لسماحته النشاطات التي تقوم بها هيئة أبناء العرقوب من أجل الدفاع عن قضيتنا قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والخيلي وكل الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، وضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل تركيز المطالب اللبنانية لتحرير هذه الأرض واستعادة الحقوق من قبل أصحاب الحقوق الذين فقدوا مصادر رزقهم لفترات طويلة وخسروا مليارات الدولارات نتيجة فقدان هذه الأرض لمدة خمسين عام من الاحتلال، وكذلك تمنينا على سماحته بأن يساهم في دعمها من أجل تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي اللبنانية المحتلة وفي طليعتها مزارع شبعا وأثنينا على الجهود التي يقوم بها وتمنينا عليه متابعة هذه الجهود من أجل عقد المؤتمرات والقمم الروحية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية".

واستقبل الخطيب المدير العام لمستشفى الزهراء البروفيسور يوسف فارس على رأس وفد من مجلس الإدارة اطلعه على أوضاع المستشفى وسير العمل فيها.