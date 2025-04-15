المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير الذي وضعه في أجواء زيارته الى العراق واطلعه على رؤى وتطلعات المديرية العامة واجراءاتها الادارية والامنية تسهيلا لامور المواطنين والمقيمين وحفظ الامن، وتم التباحث فيه القضايا والشؤون الامنية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

واستقبل الخطيب، رئيس جمعية فولتا والعمل الشيخ احمد القطان وجرى التباحث في الشؤون الوطنية والإسلامية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وادلى الشيخ القطان بتصريح اثر اللقاء فقال: تشرفت بلقاء نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب في هذه الدار الكريمة ويهمني بعد هذا اللقاء أن أؤكد على ان هذا المجلس سيبقى صرحاً وطنياً لكل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية. ونحن نعتبر سماحته والمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى نعتبرهم ضمانة لوحدة اللبنانيين وطالما يسعى سماحته من أجل توحيد الصف اللبناني على اختلاف الانتماءات الطائفية والمذهبية والحزبية، فكل اصوات النشاز التي تنال من سماحته او من المجلس او من دار الإفتاء الجعفري كل هذه الأصوات لا قيمة لها أمام صوت الحق الذي يعلو على كل شيء، ونحن في لبنان اليوم بأمس الحاجة من اجل تمتين الوحدة الوطنية والإسلامية لأننا نعتبر قوة لبنان في وحدة أبنائه ولا سيما العدو الصهيوني يعربد في أرض لبنان وسمائه، ومواجهة هذا العدو تستدعي منا ان تكون كلمتنا واحدة، ونتفق في ما بيننا على أن هذا العدو يهدد كل لبنان ويهدد كل اللبنانيين ويهدد كل أراضينا ومناطقنا لذلك واجب على كل اللبنانيين أن يتفقوا في ما بينهم و ينبذوا الخلاف وان يتوحدوا على مواجهة هذا العدو لكي يكون لبنان أقوى في مواجهته لهذا العدو ولكي يكون لبنان أولا كما يتمنى كل اللبنانيين، فلذلك نقول لكل شركائنا في هذا الوطن واجبنا أن نوحد صفوفنا وأن نكون جميعأ خلف الدولة اللبنانية وخلف الجيش اللبناني، نحن نريد الدولة أن تكون قوية وأن يكون الجيش قوياً ومواجهاً لكل التحديات ونحن نعتبر المقاومة التي دافعت عن كل لبنان وعن كل اللبنانيين وقدمت تضحيات لكل لبنان ولكل اللبنانيين واجبنا كلبنانيين أن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً خلف الدولة وخلف الجيش وأن تكون ايضاً المقاومة حاضرة من اجل الدفاع عنا ومن اجل حفظ هذا البلد قوياً ومواجهاً لكل التحديات.