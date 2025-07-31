المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ظهر اليوم رئيس جمعية " من أحياها" الدكتور عماد شمص يرافقه أعضاء الجمعية: بلال ضامن، حسن سلمان، والعضو المؤسس الشيخ حسين غبريس، الذي أطلع الحطيب على نشاطات الجمعية وبرامج عملها في نشر وتعميم ثقافة وهب الأعضاء.

وبارك الخطيب "كل عمل يسهم في إنقاذ حياة الانسان"، داعياً الى "تعميم ثقافة وهب الأعضاء التي تمثل أحد اوجه البر والتقوى ، فهذا العمل الانساني يرضي الله سبحانه وتعالى ويسهم في تعزيز روح العطاء والبذل في سبيل انقاذ المرضى وخدمة المجتمع الانساني " .

وبعد اللقاء أدلى.شمص بالتصريح التالي: "شرفنا اليوم بزيارة هذا الصرح الوطني والتقينا سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب واطلعناه على نشاطات الجمعية ودورها الطبي والارشادي ،و طبعاً إضافة إلى المسألة الطبية فان الموضوع له جانب فقهي وجانب قانوني واجتماعي واعلامي، وبهذا الخصوص نحن وضعنا سماحته بالثوابت العلمية في هذا الموضوع وخصوصاً موضوع التبرع بالأعضاء بعد الموت وأن الشريعة بهذا المجال كيف تبنى مواقفها على أساس أن يكون عملية تسهيل لهذا المشروع لما له من استفادة لكل الناس المرضى التي هي بحاجة للأعضاء، واستمعنا الى توجيهات سماحته وارشاداته".

واستقبل الخطيب، صادق الموسوي الذي قدم له اصداره الجديد من كتابه الموسوم بعنوان تمام نهج البلاغة, و بارك الخطيب للسيد الموسوي جهده العلمي متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من العطاءات والانجازات الفكرية والدينية".