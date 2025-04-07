المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية اليوم، وزير العدل عادل نصار مهنئا بعيد الفطر المبارك. وكانت مناسبة لإجراء جولة افق حول التطورات اللبنانية، وتطلعات وزارة العدل للمرحلة المقبلة.

وكان العلامة الخطيب اجتمع اليوم بوفد من مجلس ادارة مستشفى الزهراء الجامعي برئاسة البروفسور يوسف فارس، وضعه في اجواء العمل في المستشفى وآفاق المرحلة المقبلة، وهنأه بعيد الفطر.



وتلقى العلامة الخطيب سيلا من اتصالات وبطاقات التهنئة بالعيد، كان ابرزها من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس امين الجميل، الرئيس سعد الحريري، النائب نعمة طعمة،السفيرة الاميركية في لبنان، السفير البابوي، المدير العام لقوى الامن الداخلي، قائد قوات الطوارئ الدولية، فضلا عن عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية ولفيف من العلماء.