المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مهنئا بعيد الفطر، وكانت جولة أفق في التطورات الراهنة، لا سيما الوضع في الجنوب والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما استقبل العلامة الخطيب امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مهنئا بالعيد، وجرى خلال اللقاء التداول في آفاق المرحلة المقبلة.

والتقى العلامة الخطيب وفدا من لجنة الإمداد برئاسة النائب السابق الحاج محمد برجاوي الذي عرض لنشاطات اللجنة في هذه المرحلة ،وفي ظل العدوان الاسرائيلي.

"أديان": والتقى العلامة الخطيب ايضا وفدا من مؤسسة "أديان" ضم رئيسة المؤسسة نايلا طبارة والمدير التنفيذي الكسندر آدم. وعرض الوفد لنشاطات المؤسسة في هذه المرحلة، لا سيما على صعيد التوعية الشبابية على أبواب الانتخابات فضلا عن حقوق الطفل.

وطرح الوفد عقد لقاءات في هذا الصدد، فأبدى العلامة الخطيب استعداده للقاء ات في مقر المجلس تنظمها المؤسسة.

وقال العلامة الخطيب للوفد "اننا مع كل ما يجمع اللبنانيين ويقرب بينهم، ونؤكد دائما اننا مع قيام الدولة القوية العادلة ولنا ملء الثقة بالعهد للوصول الى هذه الدولة".

اضاف: ان دور الاديان هو التقريب بين الناس بما هي قيم انسانية واخلاقية، فليس هناك اختلافات بين الاديان في هذا الاطار. وعليه فإننا نبارك دوركم في التعبير عن هذه القيم. فالمشكلة ليست مشكلة اديان ،والتنوع اللبناني ميزة تؤكد على التعايش. والطوائف شيء والطائفية شيء اخر، ونحن مع دولة المواطنة. ولذلك نتمنى ونسعى لأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، كي يكون ممثلو الامة نوابا عن الأمة جمعاء وليس عن طوائفهم. ولذلك نرى ان العدوان على اي جزء من لبنان هو عدوان على لبنان كله، لأنه عدوان على السيادة، والدفاع عن الجنوب هو دفاع عن كل لبنان ايضا.

وفي موضوع التطبيع قال العلامة الخطيب "إن من يدعو للتطبيع لا يعبر حتى عن كل الفئة التي يمثلها. ونحن نقف مع مشروع الدولة وليس عن مشروع خاص، ونقف خلف الدولة للدفاع عن كرامة الشعب اللبناني. واتمنى منكم ان تعبروا عن هذه المعاني.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد للعلامة الخطيب عددا من منشورات المؤسسة.