المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في حارة حريك، مدير مكتب بيروت في قناة الميادين روني الفا ومدير العمليات في القناة مارون عساف،

وتمنى الخطيب لالفا "التوفيق في مهامه الجديدة"، مثنياً على "التوجهات الوطنية والقومية لقناة الميادين"، منوهاً ب"الموضوعية والمسؤولية المتسمة بهما، وكانت جولة افق في التطورات في لبنان والمنطقة".

وقال ألفا في تصريح اثر اللقاء: "أجرينا لقاء مثمرا مع صاحب السماحة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث وضعنا "الميادين - لبنان"، في تصرف صاحب السماحة، وسمعنا منه كلاما سويا أن لا عصبية في الدين، وأن الانفتاح هو القانون الطبيعي بين اللبنانيين، وأن المسيحيين والمسلمين في لبنان يبحثون عن دولة تحمي الحقوق والواجبات ولا تحمي المحظيين ولا تحمي الطائفيين، وكانت جولة أفق مع صاحب السماحة حول الأخطار الداهمة التي تحيط بلبنان. وكان هناك توافق على أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشاكل اللبنانيين، وأننا يجب أن نتوحد مسيحيين ومسلمين حول المساحات المشتركة بيننا كمواطنين لبنانيين وليس كرعايا طائفيين من هنا ومن هناك، الكلام الحضاري العميق الفلسفي الوطني القومي لصاحب السماحة سيكون وجهة للكلمة للإعلام ونتمنى أن يتعمم على كافة الأطياف اللبنانية".

واستقبل الخطيب عددا من علماء الدين و الفعاليات والشخصيات ووفودا شعبية من مناطق وبلدات مختلفة اطلعته على أوضاع .