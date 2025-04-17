المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس طريق المطار وزير التنمية الادارية فادي مكي في زيارة تعارفية جرى خلالها التداول في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل رئيس جامعة "المصطفى العالمية" الشيخ محمد حسين مقداد مهدوي مهر على رأس وفد ضم المعاون التعليمي الشيخ الاخوند ومدير حوزة الرسول الاكرم الشيخ محمد زراقط ومدير العلاقات العامة جواد عواضة والمدير التربوي حسين ابراهيم في زيارة تضامنية مع المجلس الشيعي، ادلى اثرها الشيخ مهدوي مهر بتصريح فقال: "إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من بداية تأسيسه الى الآن، من زمن الامام المغيب السيد موسى الصدر أعلن أن المجلس صحيح باسم الشيعة وأن القائمين الأعمال هم من الشيعة ولكن هذا المجلس لكل الشعب اللبناني دون الالتفات الى الطائفة، من السنة الى إخواننا الموحدين الى العلويين والى المسيحيين كلهم نحترمهم أنهم من الشعب اللبناني ونقف على الى جانبهم ونقدم ما بأيدينا من الدعم بالنسبة اليهم. إن أي هجمة او كلمة غير لائقة بشأن هذا المجلس كما أن اسمه أعلى، الله يعلو كلمة هؤلاء ويعلو اسمهم ومرتبتهم، كما أنهم في هذا المجتمع وفي هذه البيئة وفي هذا البلد أنهم قائمون بمجاهدات كبيرة في كل الأزمات، لهذا نحن معهم ودوماً نكون ان شاء الله بعونهم وخلفهم في كل الامور وفي كل ما يمكن، لأن مساعدة هذا المجلس هو دعم للشعب اللبناني العزيز والحبيب والمكرم، ودعم لجميع الطوائف وليس للطائفة الشيعية فقط بل تكريم لجميع اللبنانيين المكرمين في لبنان أو في خارج لبنان، وأن هذا المجلس مع المجتمع اللبناني بل أكثر مع المجتمع الإنساني في العالم لهذا نحن نكرم جهود نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة المجاهد الشيخ علي الخطيب حفظه المولى ونكرم جهود كل من عمل في هذا المجال وفي هذا المجلس ونفتخر ونعتز بأننا معهم ونكون إن شاء الله معهم الى الأبد".

واستقبل الشيخ الخطيب الامين العام لمؤسسة الامام الحكيم في لبنان السيد علي الحكيم وتم التداول في الشؤون الدينية والاسلامية.

كذلك، استقبل رئيس الهيئة الإسلامية الفلسطينية الشيخ سعيد قاسم على رأس وفد الهيئة ضم : الشيخ محمد قدورة، الشيخ حسين ابو ظاهر والشيخ محمد عطية، وجرى التباحث في اروضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وادلى الشيخ سعيد قاسم بتصريح اثر اللقاء فقال: "انطلاقاً من قوله تعالى(إنما المؤمنون أخوة) وقول رسول الله ص "ومثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى"، جئنا كوفد الهيئة الإسلامية الفلسطينية لنعلن ولنعبر عن هذه الأخوة وهذا الترابط الاخوي بين المؤمنين ولنستنكر الحملة التي تشن على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هذه الحملة التي يراد منها الإساءة الى المجلس ومواقفه، وأيضاً لنستنكر أية حملة إعلامية مضادة للمراجع الدينية التي يجب أن تبقى خارج الصراع السياسي والدولي والإقليمي، هذه المقامات الإسلامية والدينية لها قيمتها ولها تعبيرها عن هذا الدين والإنسانية وأيضاً يلحق بها كل المقامات الدينية عند غير المسلمين، نحن نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونؤكد أن هذا الصرح الديني يُمثّل المسلمين جميعاً من غير استثناء".

كما واستقبل العلامة الخطيب رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، وجرى التباحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وادلى الخير بتصريح قال فيه: "أتينا الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للإطمئنان الى سماحة الشيخ علي الخطيب ونتباحث معه في هذه الظروف وهذه الأيام الفتن التي يعيش فيها البلد ونحن من هذا المنبر نستنكر أشد الإستنكار الحملة الجبانة التي يقوم فيها البعض بأمر من السفارات على التجريح في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يمثل الطائفة التي حمت وحررت لبنان والتي وقفت الى جانب كل اللبنانيين، لذلك نستنكر اشد الاستنكار ونطالب رئيس الحكومة والمسؤولين أن أي شخص هو صاحب فتنة يجب أن يتراجع ويقدم الإعتذار حتى لا تتفافم الأمور في البلد، وتكلمنا مع سماحته حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وإن شاء الله مشروع المقاومة في النهاية هو المنتصر".