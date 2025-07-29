المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية سفير دولة فلسطين أشرف دبور في زيارة وداعية جرى خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل حرب التجويع والابادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

كما استقبل رئيس بلدية الغبيري احمد الخنسا على رأس وفد من المجلس البلدي اطلعه على أوضاع البلدية وشؤونها و تباحث معه في إعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني، ثم استقبل رئيس بلدية بريتال عباس زكي اسماعيل اطلعه على أوضاع بلدية بريتال وشؤونها.

كما واستقبل الشيخ الخطيب عددا من علماء الدين و الفاعليات والشخصيات ووفود شعبية من مناطق وبلدات مختلفة اطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.