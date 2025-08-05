المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية رئيس المؤتمر الشعبي كمال حديد على رأس وفد ضم: رئيس هيئة الإسعاف الشعبي عماد عكاوي، محمد حمدان رئيس هيئة ابناء العرقوب، عبدالله نجم امين الشؤون السياسية، عماد جبري مسؤول إدارة بيروت في المؤتمر، عدنان برجي مدير المركز الوطني للدراسات، مصطفى علامة رئيس الجمعية الثقافية في الضاحية الجنوبية، ووسام الطرابلسي مدير إذاعة صوت بيروت، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصاعد العدوان والتهديدات الصهيونية.

وشدد العلامة الخطيب على "ضرورة الوحدة الوطنية والاسلامية لمواجهة الظروف الراهنة التي يتعرض فيها لبنان للعدوان الصهيوني فيما تتعرض غزة لحرب إبادة وتجويع".

وقال: "اننا مؤمنون بوحدة الامة، وان التعدد الطائفي والمذهبي لا علاقة له بالاجتماع السياسي".

وعرض لمواقف المرجعيات الشيعية منذ العهد العثماني والتي اكدت وحدة الامة .وقال:" اننا لم نرفع يوما مشروعا سياسيا خاصا ومستقلا ،فمصيرنا واحد ومستقبلنا واحد".

وادلى حديد بتصريح اثر اللقاء قال فيه: "اللقاء مع سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس الذي كان دائما ساحة لقاء ومنطلق مبادرات لتوحيد الموقف الإسلامي وتحصين الوحدة الوطنية، وكان اللقاء مناسبة أعربنا فيها لصاحب السماحة الشيخ علي الخطيب عن تقديرنا مع كل الملتزمين برسالة التوحيد ونبد الفرقة والانقسام لدوره على رأس المجلس في تعزيز أواصر الوحدة والتعاضد وأكدنا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وقاعدتها وحدة المكونات الإسلامية في هذه الظروف التي تتعرض فيها الوحدة الوطنية في كثير من البلاد العربية لصراعات وأزمات تلبي رغبة المطامع التوسعية الصيونية، خصوصا وأن لبنان لا زال يتعرض يوميا لإعتداءات صهيونية في مختلف مناطقه مع استمرار احتلال الأراضي اللبنانية ورفض الانسحاب من التلال الجنوبية المحتلة ونقاط الاختراق الحدودية لخط الهدنة خط لارسن الأزرق المشؤوم،بالإضافة لاستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر لأكثر من نصف قرن".

اضاف: "إننا نتطلع إلى الدور الأساسي لسماحة نائب رئيس المجلس في إطلاق المبادرات التوحيدية بالتعاون مع المراجع الدينية والروحية في لبنان لتحصين الوحدة الوطنية وصونها من الارتدادات الخارجية ومنع أي إسهامات محلية في أزمات الجوار العربي، كما أكدنا على أهمية الموقف الوطني العام لدعم صمود أهالي غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون للإبادة الجماعية بمختلف عوامل الفتك الوحشي ، بالسلاح والمرض والتجويع والتهجير لتسهيل مطامع نتنياهو في ضم غزة والضفة الغربية للكيان الصيوني الغازي".

من جهته قدم حمدان الى العلامة الخطيب كتابه الموسوم بعنوان" مزارع شبعا حقائق ووثائق ومستندات"، وتمنى الخطيب دوام التوفيق للدكتور حمدان في اصدار المزيد من المؤلفات التي تخدم القضايا الوطنية.

وكان الخطيب قد أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل هنأه فيه بالعيد الوطني للجيش منوها بمواقفه الوطنية.