المركزية - أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني معزيا بضحايا الحريق المأسوي الذي شب في احد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية.

وجاء في نص برقية: "تلقينا بمزيد من الاسى والحزن نبأ الفاجعة التي أصابت العراق الشقيق وشعبه العزيز جراء الحريق المروع الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، وقد هالنا حجم الفاجعة التي نسأل الله تعالى ان تكون خاتمة المآسي للعراق وشعبه.

ونحن اذ نشاطركم الحزن والعزاء فإننا نتقدم منكم ومن الشعب العراقي الشقيق باحر التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

ونبتهل الى الباري عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه من كل سوء، ونتمنى للعراق دوام الامن والاستقرار والازدهار".