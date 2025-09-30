المركزية - أبرق رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ،معزيا بوفاة زوجته.

وجاء في البرقية: "سماحة المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيدة عقيلتكم الكريمة التي انتقلت الى رحمة الله تعالى.

لقد كانت الفقيدة شريكة حياتكم المباركة، ومساندةً لكم في مسيرتكم الجليلة في خدمة الدين والأمة، وإن رحيلها خسارة موجعة لا تُعوَّض، غير أنّ عزاءنا أنها رحلت وهي مكرّمة برعاية الله ورضاه، وأنّ ما قدّمته من خيرٍ وبرٍّ سيظلّ ذخراً لها في الآخرة.

اننا نتوجه الى سماحتكم والى اسرتكم الكريمة بخالص العزاء ،ضارعين الى المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جنانه ،وان يلهمكم والعائلة جميل الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".